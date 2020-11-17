Пьяной череповчанке, уходившей от погони с дошкольником, назначили наказание

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В Череповце решили судьбу нетрезвой местной жительницы, которая пыталась на скорости 150 км/ч скрыться от полицейских на автомобиле с 4-летним сыном. При этом она сумела врезаться в бордюр, пробить два колеса и пролететь на красный свет.

На заседании женщина пояснила, что в гостях у подруги выпила бутылку вина на двоих. Туда ей привезли сына. Подвыпившая мать решила отвезти дошкольника домой на личной машине Ford Mondeo, а не на такси. В суде она раскаялась о своем поступке.

Судья принял решение привлечь череповчанку к административной ответственности по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Женщине назначили штраф в размере 30 000 рублей с лишением водительских прав на 1 год 6 месяцев.

Постановление может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.