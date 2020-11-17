Вологжанам завезли партию вакцины против гриппа

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В Вологодскую области поступила очередная партия вакцины против гриппа. «Ультрикс квадри» в объёме 93 тысячи доз предназначена для вологжан из групп риска от 6 лет до 60. Четырехкомпонентная высокоочищенная вакцина содержит 4 актуальных для сезона гриппа 2020-2021 годов штамма вируса гриппа. Вологжане приглашаются на прививку в поликлинику по месту жительства, работы, учебы, и в мобильные пункты.

Вакцину для детей уже завезли в полном объеме, а для взрослых - пока 88% запланированного. По сообщению пресс-службы Департамента здравоохранения Вологодской области, на 13 ноября привито 490 тысяч вологжан, из них 126,5 тысяч детей.