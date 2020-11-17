Из-за задымления пожарным пришлось проверять весь подъезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вологде горела четырехкомнатная квартира. ЧП случилось 16 ноября в 16 часов. Пожар возник на кухне в 4-комнатной квартире на первом этаже в 5-этажном, панельном жилом доме на улице Дзержинского 29. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огнем повреждена внутренняя отделка и имущество кухни и части коридора. Остальные помещения квартиры закопчены по всей площади.

Как сообщает пресс-служба МЧС, спасено 2 человека, эвакуировано 3 человека. Причиной стало воз загорание горючих материалов от открытого огня газовой комфорки. На мест выезжали 16 человек личного состава, 7 единиц техники.