Вологодский памятник писающей собачке выбыл из конкурса на самую необычную скульптуру

Памятник, увы, выбыл из российского конкурса. Фото: Ольга Кузнецова

Памятник первому фонарю, или как его называют - писающей собачке, стал только третьим при голосовании в своей группе на самый необычный памятник России в конкурсе «скульпТУТУра».

Это была четвертая десятка таких памятников. Вологодского песика, писающего на столб, по итогам голосования обогнали реактивный поезд - памятник в Твери, а также памятник собаке Бобке в Костроме. Как признаются вологжане, им просто не удалось поднять волну голосования.

В десятке с вологодским памятником оказались такие оригинальные скульптуры как памятники первому стоматологу в Иваново, памятник курьерам в Москве, Мышь в Мышкине Ярославской области, памятник сырку «Дружба» (Москва), памятник сисадмину (Колюпаново, Калужская область), памятник равновесию (Смоленск), а также памятник Мытищинскому водопроводу (Московская область).

Посмотреть 3D-модели участников первых пяти раундов можно по ссылке (https://art.tutu.ru/steps).

Конкурс состоит из 10 раундов по 10 претендентов в каждом, по итогам которых к концу 2020 года будут отобраны 10 финалистов. Ранее в финал уже вышли скульптура «Свидание» в Курске, памятник Тувинской письменности в Тыве и «Терминатор» из Глазова (Удмуртская Республика). А победитель всего конкурса, самая необычная скульптура страны, будет назван в результате всероссийского голосования в начале 2021 года.

Увы, вологжане не выдержали конкуренции и выходят из конкурса.