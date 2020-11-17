В Вологодской области за сутки заболело более 150 человек

Инфографика: оперштаб Вологодской области

Суточная заболеваемость коронавирусом на Вологодчине превысила 150 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружен у 9151 человека.

По данным оперативного штаба за сутки на утро 17 ноября выявлено 152 новых случая заболевания: 43 случая дала Вологда, 42 – Череповец. 17 заражений в Великоустюгском районе, 12 – в Тотемском, 8 – в Сокольском, 6 – в Усть-Кубинском, 5 – в Тарногском.

По три человека заболели в Нюксенском, Череповецком и Шекснинском районах, по два – в Бабушкинском и Вожегодском. По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в Вологодском, Белозерском, Кадуйском, Никольском, Харовском и Сямженском районах.

Областные моногоспитали загружены на 75 %.