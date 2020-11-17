Магазинный вор украл странный набор: средства контрацепции и две бутылки оливкового масла

В полицию обратился 57-летний сотрудник одной из торговых точек.При просмотре записи с камер видеонаблюдения он обнаружил, что неизвестный похитил две бутылки оливкового масла и десять пачек средств контрацепции. Подозреваемого вычислили - им оказался 25-летний ранее неоднократно судимый вологжанин. выяснилось, что кража была не единственная. Полицейские установили его причастность еще к двум аналогичным преступлениям.

Сумма ущерба при этом составила около 41 тысячи рублей. Мужчина признался, что несколькими днями ранее в Заречной части города он обокрал торговый центр, умыкнув 34 пачки шоколада и мужскую куртку. Вещи и продукты он продал на городском рынке за 1500 рублей.

Против него возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.