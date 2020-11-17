В штатном режиме: на Вологодчине закрыты на карантин 40 классов и 51 детсадовская группа

Начальник департамента образования Вологодской области Елена Рябова сообщила, что образовательный процесс в регионе идет в штатном режиме.

В ближайшее время нет оснований переводить его на дистант. В области 1,4% детсадовцев находятся на карантине - это тысяча детей из 78 тысяч. Среди школьников на карантине сейчас находятся 0,69% учащихся - менее 970 человек из 139,2 тысяч. Среди учащихся в колледжах и техникумах на карантине находится 2,6% человек: 700 студентов из 26,7 тысяч.

Приводятся такие цифры: закрыты на карантин по коронавирусу 40 классов в 30 школах. Кроме того, 51 группа в 38 детских садах. Елена Рябова отметила, что на Вологодчине ситуация по уровню заболеваемости коронавирусом среди учащихся является управляемой.