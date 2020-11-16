В Вологде ушел из жизни заслуженный артист России, актер Вологодского драмтеатра

Фото с сайта Вологодского драматического театра

Вологжане оплакивают заслуженного артиста Российской Федерации, актера Вологодского драматического театра Аркадия Печкина. Стало известно, что 68-летний Аркадий Сергеевич находился на самоизоляции дома. Пока причина смерти не уточняется. СМИ сообщали, что артист погиб от коронавируса, но директор драмтеатра опроверг эту информацию.

Аркадий Сергеевич с 1977 года служил в Вологодском ТЮЗе, а в 1993 перешел в труппу драмтеатра. Вологжанам стал известен по ролям в спектаклях «Гамлет», «Вишневый сад», «Маскарад», «Горе от ума», «Ночь перед Рождеством», «Миллионерша или Донна Роза из Бразилии», «Тартюф», «Страх и война» и многих других.

На странице драмтеатра отметили, что у актера был "яркий комедийный талант, внутренняя пластичность, умение сочетать драматизм и тонкий юмор, точность в выборе выразительных средств".

— Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества и зрителя. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Аркадия Сергеевича, — сообщили коллеги погибшего.