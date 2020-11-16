Вологодский Кулибин незаконно смастерил обрез винтовки Мосина и не только

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде полицейские провели обыски у 35-летнего местного жителя. Региональные МВД и ФСБ получили информацию о наличии у ранее не судимого вологжанина самодельного незарегистрированного оружия. Оперативники ранним утром наведались по месту жительства мужчины, нанесли визит в его гараж и по месту регистрации.

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Были изъяты 3 вида самодельного оружия, в том числе обрез винтовки Мосина калибра 7,62 мм, сигнальный пистолет марки «ОСП-30» 26мм с самодельным вставным стволом калибра 15,5 мм и самодельное дульнозарядное стреляющее устройство калибра 7,8 мм. Поделки вологжанина отправили криминалистам на исследование.

Задержанный пояснил, что он коллекционирует оружие, а запчасти и инструменты купил в интернете. А вот разрешения на хранение и ношение оружия у него нет. На вологжанина завели уголовное дело, теперь ему грозит лишение свободы до 4 лет и штраф в 80 тысяч рублей.