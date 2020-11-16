В Вологодской области должны проводить не менее 2200 тестов в сутки

Роспотребнадзор выпустил постановление, касающееся методики тестирования населения на коронавирус. Его подписала главный санитарным врачом страны Анна Попова. В соответствии с документом, срок выполнения теста не должен превышать 48 часов, а минимальный уровень охвата населения тестированием должен составлять не менее 200 тестов на 100 тыс. населения. Так что в Вологодской области ежедневно должны проводиться не менее 2200 тестов. По данным оперштаба, эта цифра в полтора раза выше.

Как уточняет документ, срок проведения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование. Интересно, что контролировать большинству вологжан этот временной промежуток будет сложно. В районах, например, взятый материал везут в Вологду или Череповец чаще всего даже не в день забора материала.

Изменился порядок выписки пациентов. "Выпускать на волю" заболевших теперь можно после получения уже первого отрицательного результата на тест методом ПЦР. Исключение составят проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.

Роспотребнадзор планирует снизить загруженность лабораторий: если первый тест положительный, повторный анализ можно брать не ранее чем через 3 дня.

Контактировавшие с зараженными смогут выходить с самоизоляции через 14 дней без теста на коронавирус.