Мужчину вычислили и задержали. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Череповце вор обокрал пациентов, находившихся в больнице. Он прошелся по палатам и собрал ценные вещи. Жертвами стали 7 человек.

Как сообщает Управление МВД по Вологодской области, у людей пропали одежда, сотовый телефон и более 10 тысяч рублей. Инцидент случился в больнице на улице Данилова - оттуда поступило 7 заявлений.

Полицейские вычислили злоумышленника. Мужчину нашли в душевой комнате одного из общежитий на улице Вологодской.

В отделе полиции 35-летний мужчина признал свою вину. Оказалось, что накануне он освободился из тюрьмы, куда попал за кражи. По словам вора, он зашел в здание больницы, чтобы погреться. там под руку ему попали брюки, шапка, несколько кошельков и сотовой телефон. Телефон он не смог разблокировать и выкинул.

Мужчина, похоже, обеспечил себе новое место проживания. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.