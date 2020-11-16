В Вологодской области 146 человек заболели коронавирусом за последние сутки

146 человек заболели коронавирусом за последние сутки на Вологодчине. Всего с начала пандемии в регионе 8999 случаев коронавируса.

Оперативный штаб сообщил о количестве заболевших за последние сутки: 146 человек получили положительный результат теста. По данным за сутки на 16 ноября в Череповце 50 заражений, в Вологде — 44, 15 заболевших в Тотемском районе, 12 — в Великоустюгском, 8 — в Кирилловском, 6 — в Никольском, 4 — в Кич-Городецком. Три новых случая коронавируса зафиксировано в Вашкинском районе, два — в Тарногском и по одному — в Белозерском и Бабушкинском районах.

Общая загруженность моногоспиталей составила 70 процентов. Самый загруженный - моногоспиталь в Череповце на улице Ломоносова. Там занято 85 процентов коек. В вологодском роддоме для ковидных находятся пять инфицированных женщин.