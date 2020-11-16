В Вологде задержали мужчину с арсеналом самодельного оружия

Оружие отправлено на экспертизу. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Вологде у мужчины хранился целый арсенал самодельного оружия. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Вологде и регионального УФСБ получили информацию, что у ранее не судимого 35-летнего вологжанин хранится незарегистрированное оружие.

Оперативники посетили рано утром и провели обыски по местам жительства и регистрации, а также в гараже. В итоге они нашли три вида самодельного оружия. Среди них - обрез винтовки Мосина калибра 7,62 мм, 26мм сигнальный пистолет марки «ОСП-30» с самодельным вставным стволом калибра 15,5 мм и самодельное дульнозарядное стреляющее устройство калибра 7,8 мм. Все изъятое направлено в Экспертно-криминалистический центр МВД на исследование.

Вологжанин рассказал, что оружие - его хобби. Запчасти и инструменты для изготовления он приобретал в сети Интернет. При этом разрешения на хранение и ношение оружия он не имеет.

По данному факту против оружейника возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, коллекционеру грозит лишение свободы сроком до 4 лет со штрафом 80 тысяч рублей.