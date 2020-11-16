В Вологодской области ищут молодого человека, сбежавшего из армии

21-летнего парня ищет полиция.

В Вологодской области разыскивают военнослужащего. покинувшего военную часть. Есть информация, что он может находиться в Харовске - именно там, в частности, распространяют ориентировку: разыскивается Артем Воробьев, 1999 года рождения. Любую информацию готовы услышать по телефонам полиции в Харовске и следователя: (81732) 22575 или 8 999 515 38 49.

Ориентировка попала в социальные сети. Харовчанин Алексей Головаков комментирует: "Лучше бы сам пришёл, меньше срок..."

Судя по номеру части, молодой человек служил в воинской части 63354, она расположена в Буйнакске, с. Герей-Авлак и с. Ботлих республики Дагестан. В/ч 63354 — это 136-я отдельная гвардейская мотострелковая Уманско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада. Боевая часть 58-й общевойсковой армии.Это одна из многочисленных частей, расположенных в Южном военном округе.