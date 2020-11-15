В Вологодском районе пассажирам автобусов выдают бесплатные маски

Фото: ВКонтакте, Сергей Жестянников.

Местом, где люди могут заразиться коронавирусом, является общественный транспорт. Глава Вологодского района Сергей Жестянников на своей страничке ВКонтакте сообщил: "Пассажирам общественного транспорта, у которых нет при себе масок, будем выдавать их бесплатно..." 14 ноября перевозчикам уже передали партию масок, исходя из суточного объема перевозок. "Нам важно максимально снизить этот риск. Если маски с собой нет, пассажир сможет бесплатно получить ее перед поездкой. Но к тем, кто сознательно игнорирует масочный режим, подвергая окружающих опасности, вынуждены будем применять административные меры",- прокомментировал Сергей Жестянников.