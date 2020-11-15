Моногоспитали заполнены на 71 процент.

С начала пандемии 3091 человек заболели коронавирусом в Череповце, а 2703 - в Вологде. Междуреченский район имеет самое низкое количество инфицированных - 6 человек, в Верховажском - 13, в Бабушкинском - 16.

За последние сутки, на утро 15 ноября, в регионе подтверждены 143 случая коронавирусной инфекции: 54 – в Череповце, 49 – в Вологде, 18 – в Великоустюгском районе, 16 – в Тотемском, 3 – в Бабушкинском,. 2 – в Никольском, 1 – в Сокольском. На Вологодчине за все время пандемии зафиксирован 8853 случая. Проведено 893 530 исследований, в том числе за сутки – 4628. Общая загруженность моногоспиталей на сегодня – 71%