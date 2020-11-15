Череповчанка воровала социальные выплаты, положенные многодетным семьям

Женщина два года присваивала деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Череповецком районе поймали воровку - работницу Почту России. Женщина пойдет под суд.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней начальницы почтового отделения. Она присваивала деньги, пользуясь служебным положением.

В течение двух лет женщина изымала деньги, которые предназначались на выплаты на проезд для детей из трех многодетных семей и компенсации четырем родителям за содержание детей в образовательных учреждениях. Всего она похитила 21 тыс. рублей, при этом в документах она подделала подписи.

Кроме того, женщина не внесла в кассу деньги, вырученные от продажи товаров, лотереи, периодических печатных изданий. При необходимости она пользовалась этими деньгами как своими. Причиненный ею имущественный вред составил 126 тыс. рублей.

Женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Ей грозит до 6 лет лишения свободы.