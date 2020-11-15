Массовая эвакуация жителей десятиэтажки произошла в Череповце

На место выехали пожарные и скорая помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в областном управлении МЧС, беспокойный вечер выдался у жителей десятиэтажки в Череповце. Там произошел пожар, потребовалась массовая эвакуация. На место выехали 6 единиц техники, 16 человек личного состава.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть 14 ноября в 19:53. В десятиэтажке на улице Тимохина, 12а горела двухкомнатная квартира на первом этаже. Несмотря на то, что площадь пожара невелика - составила всего 2 квадратных метра, весь подъезд был задымлен, поэтому была проведена масштабная спасательная операция.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, 36-летний хозяин квартиры серьезно пострадал - у него ожоги 2-3 степени, повреждено 30 % тела, он получил ингаляционную травму, а также отравление продуктами горения. Погорелец был госпитализирован в ожоговый центр. Во время тушения пожарными было спасено 11 человек, в том числе 7 детей. По лестничным маршам из задымленного здания было было эвакуировано 29 человек. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.