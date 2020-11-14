В Вологде учителям и воспитателям выплачивают компенсацию при аренде жилья

43 педагога Вологды получают компенсацию аренды жилья, две трети - это учителя. Об этом сообщает администрация города. Однако кадровый вопрос в областной столице стоит остро. Его будут решать в том числе с помощью компенсаций.

На сегодняшний день потребность в педагогах в Вологде составляет 114 человек. Требуются воспитатели в детских садах, учителя начальных классов, иностранных языков, математики и педагоги-психологи. Поэтому власти заверяют, что заявки на поддержку в виде компенсации за аренду квартиры в течение учебного года будут удовлетворены. Напомним, компенсация составляет 75 % платы за съемную квартиру, но не более 9 тысяч рублей в месяц.

"На данный момент компенсацию аренды жилья получают 43 педагога, из них 15 воспитателей и 28 учителей. В ближайшее время будут приняты решения еще по 6 обращениям работников образования", - рассказал заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

Претендовать на компенсацию аренды жилья могут учителя и воспитатели, которые нуждаются в жилом помещении и заключили трудовой договор с учебным заведением Вологды после 1 марта 2019 года и получили соответствующее ходатайство руководителя учреждения.