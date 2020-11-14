Деду Морозу назначили нового председателя Совета директоров

18 ноября Дед Мороз отметит свой день рождения с новым руководителем проекта. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Председателем Совета директоров АО «Дед Мороз» выбрана Наталья Маркелова, генеральный директор АО «Корпорация развития Вологодской области».

Как оказалось, предприятие накануне горячего сезона ей досталось не в лучшем состоянии. Так, первое, что она должна решить - составить план работы по ликвидации задолженности по зарплате. Как стало известно, сотрудники только что получили зарплату за сентябрь. Однако сезон начинается, и средства от туроператоров, за аренду и другие услуги начинают поступать.

Как прокомментировала заместитель губернатора Лариса Каманина, «Вотчина Деда Мороза работает в штатном режиме и готова к приему туристов». Напомним, прежний руководитель - гендиректор АО "Дед Мороз" Олег Васильев погиб в вертолетной катастрофе - в 100 километрах от Вотчины Деда Мороза.