60 пенсионеров могут записаться в бесплатные группы в бассейн

Фото: официальный сайт бассейна "Витязь"

60 пенсионеров могут заниматься аквааэробикой в новом бассейне Вологды бесплатно. В бассейне «Витязь» открыт набор в группы, каждая из которых будет заниматься два раза в неделю. Как сообщили пресс-служба спортивного учреждения, всего будет набрано 6 групп по 10 человек в каждой. Все занятия оплачиваются из областного бюджета. Записаться можно как женщинам, так и мужчинам.

Вести занятия будет тренер Ирина Ширяевская. Она имеет 30-летний стаж работы и специализируется на таких направлениях, как аквааэробика, занятия в тренажерном зале (в том числе на фитболе), пилатес, йога, фигурное катание.

Как свидетельствуют специалисты, упражнения в воде благоприятно влияют на суставы, укрепляют связочный аппарат. Аквааэробика одновременно включат в работу максимальное количество мышц, а также дарит хорошее настроение и заряд бодрости.

Запись в группы - при личном обращении в бассейн с 16 ноября.