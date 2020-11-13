Иномарка сбила мальчика на улице Ленинградской в Вологде

В Вологде на улице Ленинградской под колеса попал мальчик. ДТП случилось 13 ноября на перекрестке с улицей Ярославская в 12:22.

На видео видно, как на пешеходный переход перед мчавшейся машиной выскакивают дети. Один из них попал под колеса.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, иномаркой управляла женщина 1960 года рождения. Она завершала маневр, когда на пешеходном переходе появился мальчик - для него загорелся зеленый свет. Шестилетний мальчик получил ушибы, отправлен на амбулаторное лечение.