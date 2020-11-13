Череповецкая пенсионерка потратила 5 миллионов 600 тысяч рублей на услуги ясновидящей

Женщина очень хотела вернуть счастье. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионерка из Череповца потратилась на услуги ясновидящей. Та за возврат счастья взяла 5,6 миллиона рублей без предоставления скидки по карте "Забота". Семидесятилетняя череповчанка увидела рекламу об услугах ясновидящей и позвонила по указанному телефону. На том конце провода ее выслушали и обещали перезвонить. Через несколько дней пенсионерке позвонил мужчина - помощник ясновидящей. Она снова излила ему свою душу. Ей предложили устроить сеанс по телефону, однако с оговоркой: для организации ритуала необходимо перевести 20 тысяч рублей. Однако для очистки ауры необходимы еще деньги. Женщина пыталась вернуть счастье в течение 8 месяцев! За это время получала ритуалы, естественно, по телефону. Тратились деньги и на аксессуары: зеркала, иконы и свечи. Пенсионерке стремились помочь: на купленные вещи делались сакральные и ритуальные страховки. Проработка ауры шла активно, без излишней экономии. Тем более, по словам ясновидящей, все потраченные деньги вернутся обратно. Череповчанка перевела 5 миллионов 660 тысяч рублей и только тогда поняла, что ее обманули. Об этом заурядном мошенничестве с незаурядным ущербом сообщает сайт УМВД области.

За минувшие сутки сотрудники УМВД России по Вологодской области зарегистрировали 5 заявлений от жителей региона о различных видах дистанционных хищений денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 5 миллионов 960 тысяч рублей. Полицейские пытают установить подозреваемых в совершении преступлений.