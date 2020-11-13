На улицах Вологды усилят видеоконтроль

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В Вологде до конца 2020 года закупят 124 комплекса уличного видеоконтроля. Установка пройдет этой весной. Мэр города Сергей Воропанов сообщил, что камеры объединят в единую сеть, а информация с них будет передаваться в центр обработки данных. По его словам, такой «большой брат» - это шаг к созданию интеллектуальной транспортной системы города.

Видеокомплексы состоят из нескольких частей: детекторов, которые следят за полосами движения, поворачивающихся камер - для наблюдения за перекрестком и блока управления - для передачи информации на обработку в единый Центр.

Система будет контролировать движение на 94 важных участках улиц, что поможет вносить оперативные изменения в трафик.