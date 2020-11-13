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Общество

Указание полпреда по СЗФО по ремонту улицы Молодежной в Вологде три года лежало под сукном

Между тем проект капремонта успел устареть
Иван Чухнин
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Вот так выглядит сегодня улица Молодежная. Фото Город Во.

Вот так выглядит сегодня улица Молодежная. Фото Город Во.

Стало известно, когда начнут ремонтировать улицу Молодежную в Вологде. Работы могут начаться в конце следующего года. Возможно, расходы возьмет на себя Дорожный фонд. Об этом сообщает портал Город Во.

Жители улицы Молодежной возмущены: несколько лет они борются за то, чтобы дорогу заасфальтировали, а тротуары - привели в порядок. Тем более, что проект капитального ремонта этой улицы уже есть - он был разработан в 2015 году. Планировалось строительство четырехполосной проезжей части, тротуаров, велодорожек, парковок, линии освещения. На это требовалось 318 миллионов рублей. Но денег не было.

В сентябре 2017 года полпред президента по СЗФО Николай Цуканов побывал на улице, оценил глубину рытвин и попросил лично губернатора Олега Кувшинникова поддержать муниципалитет, так как город ремонт финансово явно не потянет.

Губернатор на той встрече выразил готовность на 50 % профинансировать работы, если город найдет оставшиеся средства. Но деньги не нашлись до сих пор.

И в планах на 2021 год, в обширном списке улиц, которые в следующем году будет отремонтированы по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», улицы Молодежной вновь не оказалось!

Портал «Город Во» обратился в городским властям. И получил следующие комментарии. Выяснилось, что проект... устарел.

«Проектная документация на ремонт участка улицы Молодежной от улицы Можайского до улицы Новгородской была ранее разработана, но сейчас ее необходимо актуализировать с учетом действующего законодательства РФ, существующих строительных норм и правил, а также с учетом активной застройки этого микрорайона..."

Как оказалось, деньги на корректировку есть: "На данный момент ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядчика на корректировку проектно-сметной документации со сроком исполнения в феврале 2021 года. На эти цели выделено порядка 10 млн. рублей из городского бюджета", - рассказал порталу «Город Во» начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

А будут ли деньги на собственно ремонт? " После актуализации власти города планируют подать заявку в федеральную программу, чтобы обеспечить финансирование. Если вопрос решится положительно, ремонт улицы Молодёжной будет выполнен уже в 2021 – 2022 годах", - ответил Алексей Шумилов.