В Вологодской области загруженность моногоспиталей составляет 72 процента

Инфографика: оперативный штаб области.

Появилась информация оперативного штаба о количестве зараженных коронавирусом и загруженности моногоспиталей Вологодчины.

За сутки в регионе 136 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, в том числе 48 – г. Вологда, 32 – г. Череповец, 25 – Череповецкий район, 22 – Великоустюгский район, 7 – Вытегорский район, 2 – Никольский район.

За все время пандемии в области – 8575 случаев. Продолжается тестирование на новую инфекцию. Проведено 583 976 исследований, в том числе за сутки – 4535. Общая загруженность моногоспиталей на сегодня – 72%.

В Вологде в роддоме для ковидных, что на улице Чернышевского, находится 4 пациентки. Всего там оборудовано 50 мест.

В моногоспитале на улице Благовещенской - 10 пациентов для выздоравливающих ковидных больных. Всего там также 50 коек. Эти два госпиталя позволили улучшить показатели. Однако основные моногоспитали - на Советском проспекте и на Северной остаются загруженными на 73 и 78 процентов.