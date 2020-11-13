Перинатальный центр откроется в Вологодской области в 2021 году

Новое здание цента практически готово.

Перинатальный центр в Вологде на Пошехонском шоссе готов на 97%. Несмотря на высокую готовность, откроют его лишь в следующем году.

Строительство шло более года. В проект вложено 600 млн руб. Новый корпус станет частью областной клинической больницы

На первом этаже разместилось отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Организовано 12 коек реанимации для малышей. На втором этаже – отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. На третьем этаже – общее послеродовое отделение. Для удобства в здании предусмотрен грузовой лифт.

Специалисты центра смогут принимать до 4500 родов ежегодно - это дополнительно полторы тысячи родов к тому, что принимает областной роддом сейчас. На центр будут работать квалифицированные кадры, санавиация, телемедицина, обновлённый парк спецтехники, сообщает пресс-служба губернатора.