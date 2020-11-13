В Кириллове судили молодого человека, угнавшего авто у своего отца

В Кириллове суд прекратил уголовное дело об угоне в отношении молодого жителя, который изучал вождение по роликам в Интернете.18-летний отпрыск угнал авто у собственного отца. Постановление о прекращении уголовного дела вынесено в связи с примирением сторон, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ночью в конце сентября 2020 года подсудимый во дворе дома на ул. Парижской Коммуны в Кириллове без разрешения своего отца завел автомобиль ВАЗ-21112 и поехал по городу. К "покатушкам" присоединились две знакомые девушки и трое парней. При движении по улице Белозерской молодой человек передал управление одному из них. А на автодороге Кириллов-Вогнема путешествию помешали сотрудники ДПС.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что отец сыну свою машину не дозволял, молодой человек ранее никогда не управлял автомобилем, технику вождения изучал лишь по роликам в Интернете. Приятель обвиняемого, которому он передал руль, был несовершеннолетним и не имел водительского удостоверения.

Но отец 18-летнего угонщика, который был признан потерпевшим, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении сына в связи с примирением. Его сын признал вину и раскаялся.

Суд принял во внимание, что молодой человек ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, совершил преступление средней тяжести, тяжких последствий от его действий не наступило, и прекратил в отношении него уголовное дело.