Женщина пострадала при пожаре дома в Вологодской области

В Вологодской области в Сямже горел четырехквартирный дом, пострадала женщина. Как сообщили в областном управлении МЧС, сообщение о пожаре в доме № 30 по улице Пролетарской поступило 13 ноября в 0:40. На место выехали три пожарные машины, 8 человек личного состава.

Пожар возник в одной из квартир, в результате повреждена внутренняя отделка, сгорело потолочное перекрытие. В горевшей квартире находилась 49-летняя женщина, которая получила ожоги. Она была госпитализирована в райбольницу.

Одна из главных версий ЧП - нарушение правил противопожарной безопасности при топке печи: в квартире было печное отопление.