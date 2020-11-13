Вологжанин погиб в Никольске, упав с крыши

В городе Никольске Вологодской области на рабочем месте погиб мужчина 1982 года рождения, житель областного центра. Он упал с крыши многоквартирного дома во время ремонтных работ.

ЧП случилось в начале рабочего дня. Около 9 часов утра 12 ноября 2020 года следователям поступило сообщение о гибели работника подрядной организации из Вологды, производившей ремонт крыши трехэтажного многоквартирного дома.

По данным следствия, работник вологодской организации остался один завершать ремонтные работы, а все его коллеги по бригаде этим утром уехали в .Вологду. Мужчина упал с крыши на землю и от полученных телесных повреждений скончался. Его тело обнаружили жильцы дома, услышавшие шум.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза. Следствие тщательно изучит все вопросы соблюдения установленного порядка осуществления строительных работ и обеспечения безопасных условий труда в организации.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.