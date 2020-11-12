Вологжанин избил сельчанина из-за подозрения в краже цветочницы с могилы тети

В Вологодской области осудили мужчину, который избил знакомого из-за подозрения в краже цветочницы с могилы тети. Вечером 25 апреля 2020 года пьяный мужчина пришел в квартиру в поселке Бушуиха Грязовецкого района и ударил хозяина локтем по голове, затем нанес удар коленом по груди. Когда тот упал, он продолжил избивать лежащего. В результате у пострадавшего оказались сломаны ребра.

На суде подсудимый вину признал. Как оказалось, он был в гостях. Там они с друзьями вспомнили, что с могилы его тети была украдена цветочница. И в воровстве они подозревали именно этого мужчину. Желая разобраться, они пришли к нему домой, при этом разбудили его. Однако подозреваемый в воровстве все отрицал, за что и был избит.

Грязовецкий районный суд вынес приговор 40-летнему вологжанину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч.1 ст.111 УК РФ).

Суд назначил вологжанину наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей. Гражданские иски по делу не заявлены. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, сообщает пресс-служба судов области.