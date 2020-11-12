81 млн рублей немедленно потратят на поддержку медицины Вологодчины

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Вчера губернатор Вологодской области провел с чиновниками оперативный штаб для обсуждения ситуации по COVID-19 в регионе. Заместитель губернатора Лариса Каманина отчиталась, что на организацию моногоспиталей на базе Вологодской и Череповецкой городской больниц уже было направлено 725 млн рублей. Средства были потрачены в том числе на закупку ИВЛ, рентгенов, медикаментов, кислорода, СИЗ, наркозно-дыхательных аппаратов, на питание и проживание привлеченных медиков. Однако потребности вологодской медицины продолжают расти, разворачиваются новые койки. Замгубернатора предложила привлечь дополнительные 81 млн в местную медицину.

Олег Кувшинников поручил департаменту финансов направить средства дотации из федерального бюджета в размере 48 млн рублей на закупку средств защиты для медиков (включая защитные костюмы, респираторы, перчатки) и на транспортные расходы (бензин). Еще 32,9 млн выделят из областного бюджета на обеспечение моногоспиталей. В том числе будет куплен аппарат УЗИ для родильного дома Вологды (там лежат женщины с ковидом) и передвижной рентген-аппарат для Череповецкого роддома. Из них 11,1 млн потратят на оборудование двух мест для проведения гемодиализа в Череповецкой городской.

Все закупочные процедуры должны быть проведены в кратчайшие сроки. Новые моногоспитали нуждаются в срочном оснащении аппаратурой, СИЗ и медикаментами.