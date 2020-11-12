Сергей Бутаков разъяснил, что такое "приостановление плановой медицинской помощи"

- Мы не закрываем поликлиники, - пояснил приостановление оказания плановой медпомощи начальник областного департамента здравоохранения Сергей Бутаков. - Мы хотим сократить контакты пациентов между собой. О перестройке работы в медучреждениях "Комсомолка" сообщала накануне.

По словам чиновника, ограничения не коснутся детской медицины и предоставления стоматологических услуг.

Продолжат работу стационары, но стационарах в обязательном порядке вологжанам окажут экстренную, неотложную и высокотехнологичную медицинскую помощь. В прежнем режиме будут работать учреждения онкологического профиля.

Что касается первичного звена, то тут работа будет перестроена.

«Мы не закрываем поликлиники, мы хотим сократить контакты пациентов между собой, ведь помимо коронавирусной инфекции сейчас зафиксирован подъем ОРВИ. По решению врача медпомощь в первую очередь будет оказана тем, кто в ней нуждается: экстренная медпомощь; помощь, которая не может быть отсрочена. Для этого на базе каждой поликлиники созданы специальные бригады экстренной медицинской помощи. Именно они берут на себя самые сложные случаи. Кроме того, в больницах работают «горячие линии», где специалисты помогают разобраться с возникающими вопросами», - подчеркнул Сергей Бутаков.

Вологжанам рекомендуют без большой надобности не посещать медучреждения и отложить встречу с врачом на месяц. Ограничения действуют до 15 декабря.