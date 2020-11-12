В Вологде убирают уродливые заборчики вдоль дорог

- Фото: администрация города Вологды

В областной столице служба городского хозяйства начала демонтировать часть пешеходных ограждений. Заборов уже нет на отрезке улицы Чернышевского. На конструкции жалуются урбанисты - по их мнению, железки портят облик городов, нуждаются в вечной покраске, замене и чаще всего проще высадить кусты, чтобы горожане не прыгали с газона на проезжую часть. Некоторые блогеры утверждают, что при серьезной аварии хлипкие заграждения не спасут пешехода от несущейся машины, а наоборот выстрелят в него металлом.

Новый ГОСТ обязывает устанавливать ограждения только в местах, где до проезжей части газон уже чем метр, а также при интенсивности потока пешеходов более 1000 человек в час. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

Указывается, что решение по каждому участку будет принято индивидуально, учитывая множество моментов. В том числе специалисты спрашивают мнению по вопросу у пешеходов. Основной объем работ по демонтажу планируется выполнить уже в следующем году.

В Вологде за октябрь 2020 года произошло 39 ДТП, двое человек погибли и 43 ранены.