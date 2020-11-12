Вологодское МВД срочно купит большую картину с мыслителем и журавлями

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На портале госзакупок появился интересный заказ от МВД по Вологодской области под номером №0130100005820000005. Подрядчикам предлагается представить художественную работу - картину маслом. Согласно техническому заданию, требуется произведение в жанре «фантазийный реализм». Огласить цены необходимо до 13 ноября.

Стоит отметить, что грозным правоохранителям не чуждо прекрасное. Чиновники подробно описали, что именно порадует их душу. Судя по ТЗ, картина должна умиротворять, но и наводить на раздумья. Работа крупная - 0,8 мм на 1,2 м.

«На картине должен быть изображен человек-мыслитель, смотрящий вдаль на летящих журавлей, рассветное небо озаряет просторы, речка, которая медленно, неторопливо течет где-то вдали», — гласит документ.