В Вологде сотрудники медицинской лаборатории угрожают забастовкой

@alyansvrachey Фото: twitter.com

На Вологодчине пандемия набирает обороты. Тем временем, при недостатке кадров, была уволена заведующая лабораторией женской консультации единственного роддома города Вологды. Профсоюз врачей посчитал лишение должности незаконным.

Напомним, вчера в 7 утра в лабораторию женской консультации на Пирогова с профсоюзной проверкой пришла организация "Альянс врачей". В эти сложные времена они передали вологодским медикам средства защиты и ознакомились с проблемами на их рабочих местах. По их заявлению, в лаборатории обваливается штукатурка, нет необходимых масок, а также нет достаточного оборудования - работники каждый день дышат опасным метиловым спиртом и получают хроническое отравление, что угрожает их жизни и здоровью. В учреждении нет банальной вытяжки, хотя ремонт проводился в этом году! Кроме того, медики пожаловались на зарплату меньше положенной.

Состояние "свежего ремонта" вологодской лаборатории Фото: Twitter.com

Сегодня Альянс врачей передал заявление о забастовке и требования профсоюза главврачу Вологодского роддома. Марина Курапова согласилась на переговоры и пообещала к 4 часам дня дать ответ.

При этом пришедших с проверкой медиков второй день преследует полиция - в том числе в кафе и даже спортивных магазинах. Правоохранители особенно тщательно следят, не нарушают ли москвичи масочный режим и правила дорожного движения. Несколько человек отвезли в отдел, на других составили протоколы. Кроме того, полицейские вызывают бастующих на допросы без указания причины.

Читайте о вчерашнем "захвате лаборатории" в нашей статье.