Более 7,5 тысяч семьи вологжан получают по 11 тысяч рублей в месяц

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На Вологодчине родители детей до трех лет начали получать ежемесячные пособия. Размер выплаты составляет 11 171 рублей. Заявление на выплату можно подать родителю ребенка через портал государственных услуг, МФЦ или лично. По информации правительства области, на 1 ноября 2020 года выплаты получают 7 792 семьи. Это помощь государства на одежду, питание. средства ухода для малышей.

Заявление лучше подать в срок до наступления ребенку 6 месяцев. Тогда деньги начнут поступать на счет с момента рождения. В противном случае - только со дня написания и обработки заявления.

В срок до 1 марта 2021 года для продления данных выплат повторно заявлений подавать не потребуется - продление происходит автоматически. Финансирование производится из федерального бюджета.