Самолеты к Деду Морозу начнут летать позже запланированных сроков

Инфографика: оперштаб региона

Авиакомпания «Северсталь» отменила рейсы в Великий Устюг. «Билеты, приобретенные на рейсы по маршрутам: Череповец – Великий Устюг – Череповец, Москва – Великий Устюг – Москва, Санкт-Петербург – Великий Устюг – Санкт-Петербург, Калининград – Великий Устюг – Калининград, Великий Устюг – Мурманск до 25 декабря, возможно перебронировать без взимания дополнительных сборов или вернуть денежные средства в полном объеме по месту приобретения». Такая информация появилась на сайте авиапредприятия.

Дата начала полетов на родину Деда Мороза переносится из-за неготовности взлетно-посадочной полосы в Великом Устюге.

Напомним, еще в конце октября губернатор области Олег Кувшинников объявлял, что первые рейсы в аэропорту Великого Устюга будут приняты уже 15 ноября. «Завершаем реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Великого Устюга. Первые стыковочные рейсы примем 15 ноября, а билеты можно купить уже сейчас», — написал на своей странице «ВКонтакте» губернатор. Ранее он сообщал о сроке - август 2020 года. Однако авиакомпания «Северсталь» намерена открыть маршрут Череповец- Великий Устюг лишь 25 декабря 2020 года. Рейсы планировалось выполнять на 50-местном CRJ-200.

Реконструкция здания аэропорта и взлетно-посадочной полосы в Великом Устюге продолжается уже второй год.

Перенос полетов, по всей видимости, отменит поездки десятков россиян на Родину Деда Мороза, запланировавших там побывать еще в этом году.

Как сообщало ИА "Вологда-Регион" в сентябре, работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту уже закончились. Её удлинили до 1 километра 799 метров. На эти цели было выделено больше 1 миллиарда рублей.