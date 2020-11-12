Пьяный череповчанин без прав разбил две машины

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя. Он устроил ДТП и собирался уехать.

Накануне около полуночи сотрудники вневедомственной охраны Череповца услышали на улице резкий громкий звук. Они увидели, что водитель иномарки столкнулся с другим авто, ВАЗ-2115, и пытается уехать.

Бойцы оперативно заблокировали выезд и задержали нарушителя. Оказалось, водитель Фольксвагена, череповчанин 1981 г.р. , был пьян. Он отрицал свою причастность к происходящему и заявил, что это не его машина. Но выяснилось, что мужчина проживает неподалеку и только что вышел из-за стола, чтобы припарковать авто приятеля в более удобное место. Он взял у гостя ключи, сел за руль, но в итоге не справился с управлением. ВАЗ-2115 получил кузовные повреждения.

Выяснилось, что у череповчанина не имеется водительских прав. Росгвардейцы передали нарушителя наряду ГИБДД для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии.