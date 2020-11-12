Школьный автобус с детьми попал в аварию под Великим Устюгом

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Школьный автобус попал в аварию 12 ноября под Велики Устюгом. В салоне находились дети.

По предварительной информации ГИБДД, навстречу автобусу попал "Рено Логан", он двигался по встречной полосе. Лобового столкновения удалось избежать, удар пришелся по касательной.

К счастью, никто не пострадал. Кузовные повреждения получила легковушка. На этом автомобиле, по словам ГИБДД, стояли летние шины.

Как уточняет областная ГИБДД, ДТП случилось на 444-м километре автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас - в районе деревни Есиплево.