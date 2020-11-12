Юная вологжанка закапывала таинственные пакетики во дворе многоэтажки

Бдительность вологжанина остановила незаконный бизнес. Фото: Евдокия САХАРОВА

Житель Вологды позвонил в полицию - во дворе дома в Заречье девушка закапывает в землю маленькие свертки и фотографирует на телефон. На место выехал наряд патрульно-постовой службы УМВД России по г. Вологде и задержал девушку.

Ей оказалась ранее не судимая 24-летняя вологжанка. Она сообщила, что во дворе дома закапывала свертки с наркотиками. На место выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила 11 свертков с неизвестным содержимым. В ходе досмотра у задержанной было обнаружено еще 17 свертков.

Все изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области. Оказалось, в пакетиках было наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой 11, 92 грамма.

Наркотики девушка приобрела в сети Интернет с целью дальнейшего распространения. Со слов подозреваемой, таким образом она хотела легко и быстро заработать.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

В настоящий момент она допрошена и находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Вологды.