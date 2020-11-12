Череповец увеличил количество туристов за счет промышленности

Развитие промышленного туризма позволило Череповцу значительно увеличить число туристов. Если раньше город отчитывался за 200 тыс. туристов в год, то сейчас губернатор области озвучил цифру - до 450 тысяч человек посетило Череповец в 2019 году.

Именно такая цифра прозвучала на форуме "Сильные идеи для нового времени" .

Напомним, в Череповце создан самый современный в регионе музей "Северстали". Однако, по словам губернатора, там вскоре поняли, что "если не пустим на "Северсталь" туристов, то одними интерактивными технологиями туристов не привлечем".

В результате для туристов был открыт стан 2000 - самый крупный, широкополосный стан горячей прокатки в России и в Европе. Была построена галерея для туристов, разработан маршрут. И сейчас туристы могут видеть то, что вряд ли передаст интернет - процесс производства металла, где идет плавка при температуре более 1 тысячи градусов.

Увеличение туристического потока - один из путей преобразования экономики моногорода. Кроме "Северстали" туристов ждет интерактивно-познавательный центр «Зеленая планета» – это современный музейный комплекс на территории АО «Апатит», а также Череповецкий литейно-механический завод.

Всего в Вологодской области 27 предприятий в 13 муниципальных образованиях проводят промышленные и профориентационные экскурсии, работают 3 ведомственных музея.

Например, в промышленные туристские маршруты туроператоров области входит Кондитерская фабрика «АтАг» в Шекснинском районе.

Как было отмечено, предприятия создают подобные площадки и музеи за счет собственных средств и помощи областного бюджета.