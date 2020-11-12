Вологодский губернатор пригрозил закрытием концертных залов

Ситуация с коронавирусом в регионе остается серьезной. В Вологодской области действует обязательный масочный режим, напомнил губернатор области на заседании оперштаба. Кроме того, он потребовал исполнять требования: не более 50%-ной заполняемости залов на концертах и мероприятиях, и это при «шахматной» рассадке зрителей.

- Если это не будет соблюдаться, то нам придется возвращаться к закрытию концертных залов, — пригрозил губернатор. На спортивных трибунах людей должно быть еще меньше - не выше 25%-ной наполняемости трибун в закрытых помещениях. Запрет работы баров и ресторанов действует в ночное время с 00:00 до 8:00.

Напомним, эти ограничения уже действовали. Из новых ограничений губернатор назвал введение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет - эта мера из рекомендательных переходит в обязательные.

«Считаю необходимым перевести из рекомендуемых норм в обязательные нормы самоизоляцию для лиц с высоким риском тяжелого заболевания — это лица старше 65 лет», — сообщил губернатор.

С 11 ноября возобновляется работа «коронавирусного» coll-центра с телефоном «горячей линии» 88002009388, которая будет работать с 8:00 до 20:00.