Чтобы получить жизненно важное лекарство, ребенку пришлось обратиться в суд

-

В Вологодский городской суд обратился представитель ребенка-инвалида. После операции, проведенной в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии Санкт-Петербурга, мальчик нуждался в жизненно важном лекарстве.

Чиновники Департамента здравоохранения области только после решения суда смогли провести аукцион и закупить для несовершеннолетнего вологжанина медикаменты.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. "Действия действия сотрудников органов принудительного исполнения привели к должному результату", — сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области.