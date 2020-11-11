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Здоровье

Чтобы получить жизненно важное лекарство, ребенку пришлось обратиться в суд

Департамент здравоохранения Вологодской области не предоставил медикаменты ребенку-инвалиду вовремя
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодский городской суд обратился представитель ребенка-инвалида. После операции, проведенной в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии Санкт-Петербурга, мальчик нуждался в жизненно важном лекарстве.

Чиновники Департамента здравоохранения области только после решения суда смогли провести аукцион и закупить для несовершеннолетнего вологжанина медикаменты.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. "Действия действия сотрудников органов принудительного исполнения привели к должному результату", — сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области.

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