Вологжане подготовились к авариям на электросетях в морозы

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области прошли противоаварийные учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций с нарушением энергоснабжения в условиях низких температур. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

В мероприятиях участвовали электроэнергетики, коммунальные предприятия, вологодское МЧС, Северо-Западное управление Ростехнадзора, органы исполнительной власти и местное самоуправление.

По легенде во время учений была неблагоприятная погода: температура воздуха -20 градусов, ветер с порывами до 12 метров в секунду. В Вологодском энергоузле возникло повреждение линий электропередач напряжением 220-110 кВ и электротехнического оборудования электрических подстанций в ремонтной схеме сети 220 кВ. В результате ЧП большое количество потребителей осталось без электроэнергии, пострадали социально значимые объекты, предприятия промышленности, транспорта и связи, объекты жилищно-коммунальной сферы.

На учениях проверена слаженность работы специалистов различных ведомств. Участники с задачей успешно справились - вологодская энергетика к зимнему периоду готова.