Иномарка убила лося и сорвала себе крышу под Грязовцем

ДТП Фото: Областной УГИБДД

В Вологодской области произошло ДТП с лосем. Сохатый погиб, у иномарки оторвало крышу, а пассажиры автомобиля госпитализированы с травмами.

Сохатый от удара скончался Фото: www.gorodche.ru

Авария произошла 11 ноября в 9:00 на 40 км автодороги Вологда — Ростилово под Грязовцем. Пресс-служба областного УМВД сообщила, что за рулем автомобиля Форд Фокус находился 36-летний водитель. Двоих мужчин 47 и 43 лет госпитализировали медики. Росгвардия сообщает, что четверо находившихся в машине получили травмы.

Очевидцем происшествия стал майор полиции Юрий Могорин. Пострадавшие начали терять сознание - мужчина оказал им доврачебную помощь и на служебном авто повез раненых в сторону медиков.