Раскрылись подробности страшной аварии у Форума в Вологде: трое ранены

Место происшествия Фото: Областной УГИБДД

Вчера в половину седьмого вечера у ТЦ Форум произошло жуткое ДТП. В аварии на Ленинградской пострадал 9-летний мальчик, его мать и водитель BMW.

В аварии участвовали 4 машины Фото: Областной УГИБДД

Пресс-служба городского ГИБДД сообщила подробности произошедшего. 29-летний водитель Шевроле Авео направлялся по улице Республиканской со стороны Кирпичной к Ленинградской, он поворачивал налево в сторону Петина.

Трое пострадавших Фото: Областной УГИБДД

Стало известно, что мужчина проехал перекресток Ленинградская-Республиканская на запрещающий сигнал светофора. Там в него врезался Фольксваген Джета с 35-летней женщиной за рулем. Ее машину отбросило на встречную полосу прямо в автомобиль БМВ Х1 под управлением 26-летнего молодого человека. Кроме того, задели и Шевроле Лачетти с 54-летним водителем.