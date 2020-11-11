В Вологодской области моногоспитали загружены на 81%

Данные по оставшимся в моногоспиталях местах Фото: Правительство Вологодской области

Губернатор Вологодской области заявил, что общая загруженность коронавирусных моногоспиталей в регионе составляет 81,2%. При этом ежедневный прирост заболевших давно не уменьшался. Власти стараются разворачивать добавочные койки, но количество медиков все равно ограничено. Пациенты рассказывают об отсутствии лечения - и умирают. Сами медики признаются в недостатке кадров. В медучреждениях уже задействовали студентов старших курсов.

По состоянию на 11 ноября, на Вологодчине +134 новых случая за минувшие сутки. +51 пациент с COVID-19 из Вологды, +41 – Череповец, +25 – Великоустюгский район, +9 – Кичменгско-Городецкий, +7 – Никольский, +1 – Вологодский район. Активных случаев 1527 случаев. 317 человек сегодня выписали с больничного.

Вологжане продолжают жаловаться на профанацию проверки температуры с помощью бесконтактных термометров - аппараты часто показывают на несколько градусов меньше реального. Кроме того, в областной столице до вечера 12 ноября не будет работать единственный КТ-аппарат для коронавирусных больных - он отправлен на техобслуживание.