Вологжанин помирился с супругой, изрезавшей ножом его грудь

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Вологодские следователи передали в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия. Дело возбуждено в отношении 31-летней вологжанки. Жительница деревни Соболево Устюженского района 4 сентября в ходе бытовой ссоры нанесла своему мужу несколько ударов ножом в грудь. Женщина ударила не менее 4 раз и травмировала грудную клетку, правое бедро и левое предплечье своего возлюбленного. После этого нападавшая вызвала скорую и даже ухаживала за 26-летним супругом в больнице.

Когда любовники помирились, мужчина заявил, что сам довел жену до преступления. В трагический вечер он был пьян, устроил скандал, ударил супругу и показывал ей нож. Претензий к ней не имеет.

Судьбу деревенских влюбленных решит районный суд. Женщине грозит лишение свободы до 10 лет, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.