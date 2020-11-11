Вологодская писающая собачка может выйти в финал конкурса памятников

- Фото: Ольга Кузнецова

Памятник "писающей собачке", что стоит на набережной Вологды, участвует в конкурсе "скульпТУТУры". Вологодская дворняга может завладеть званием самой необычной скульптуры страны.

На самом деле, памятник стоит на том самом месте, где появился первый в Вологде электрический фонарь - посвящена скульптура именно уличной электрификации. Художница Елена Никитина добавила к фонарю, созданному в натуральную величину, писающую дворнягу - именно пёсик, вечно занимающийся своими делами, и привлекает туристов к этому месту. Его несколько раз перекрашивали вандалы, но обычно на нем сидят, гладят по морде и фотографируются. Фигурка появилась в Вологде в 2004 году.

На данный момент известны три финалиста конкурса, а наш вологодский пёс может стать четвертым! Голосование по этому раунду продлится до вечера 16 ноября. Свой лайк можно отдать в опросе соцсети ВКонтакте.